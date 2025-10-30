Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 05:07

Суп для душевного ужина — готовим тавук чорбасы с яично-лимонной заправкой и двумя бульонами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот лимонно-куриный суп стал для меня настоящим открытием, когда я искал блюдо, которое одновременно и согревает, и бодрит. Сочетание нежного куриного бульона с яркой лимонной ноткой и мягким рисом создает удивительно гармоничный вкус. Теперь это мой любимый суп в холодные дни, который готовится быстро, но обладает по-настоящему целебными свойствами.

Для супа мне нужно: куриная грудка (1 шт., около 400 г), вода (1 л), куриный бульон (1 стакан, 250 мл), рис (100 г), морковь (1 шт.), луковица (1 шт.), мука (3 ст. л.), лимонный сок (из 1 лимона), яичные желтки (2 шт.), петрушка (пучок), соль по вкусу. Готовлю так: курицу с целыми овощами отвариваю в подсоленной воде, бульон процеживаю. В чистый бульон добавляю рис, варю до готовности. Взбиваю желтки с лимонным соком и мукой, постепенно вливаю стакан горячего бульона. Аккуратно соединяю с супом, добавляю нарезанную курицу и петрушку. Прогреваю 2-3 минуты без кипения.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
супы
лимоны
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали весомую причину отказаться от веганства
В Пусане началась встреча Си Цзиньпина и Трампа
Врач назвала самый полезный ингредиент шаурмы
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с купюрами
Названы необычные полезные свойства уксуса
Атака ВСУ на Москву ночью 30 октября: взрывы и закрытые аэропорты
Азербайджан ликвидировал представительство BBC в стране
Диетолог рассказала, стоит ли употреблять молочные продукты перед сном
Трамп приказал Пентагону начать испытания ядерного оружия
Россиянам объяснили, кому молиться в случае издевательств на работе
Подрывника автомобиля российского полковника завербовали в онлайн-игре
Только зимой? Врач развеяла опасный миф о пневмонии и назвала симптомы
Число летевших на Москву беспилотников достигло шести
Во Внуково и Домодедово отменили все полеты
«Играют на чувствах людей»: россиян предостерегли от массовых распродаж
Работа четырех российских аэропортов остановлена
Пластический хирург развеял главные мифы о блефаропластике
Очевидцы сообщили о восьми прогремевших над Воронежской областью взрывах
ВСУ попытались атаковать Москву
Украина решила закрыть свое посольство на Кубе
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.