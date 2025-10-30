Суп для душевного ужина — готовим тавук чорбасы с яично-лимонной заправкой и двумя бульонами

Этот лимонно-куриный суп стал для меня настоящим открытием, когда я искал блюдо, которое одновременно и согревает, и бодрит. Сочетание нежного куриного бульона с яркой лимонной ноткой и мягким рисом создает удивительно гармоничный вкус. Теперь это мой любимый суп в холодные дни, который готовится быстро, но обладает по-настоящему целебными свойствами.

Для супа мне нужно: куриная грудка (1 шт., около 400 г), вода (1 л), куриный бульон (1 стакан, 250 мл), рис (100 г), морковь (1 шт.), луковица (1 шт.), мука (3 ст. л.), лимонный сок (из 1 лимона), яичные желтки (2 шт.), петрушка (пучок), соль по вкусу. Готовлю так: курицу с целыми овощами отвариваю в подсоленной воде, бульон процеживаю. В чистый бульон добавляю рис, варю до готовности. Взбиваю желтки с лимонным соком и мукой, постепенно вливаю стакан горячего бульона. Аккуратно соединяю с супом, добавляю нарезанную курицу и петрушку. Прогреваю 2-3 минуты без кипения.

