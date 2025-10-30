Названы необычные полезные свойства уксуса

Ключевое свойство уксуса — способность замедлять повышение уровня сахара в крови после приема пищи, что особенно актуально для людей с инсулинорезистентностью, заявила NEWS.ru биохимик и нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, этот эффект достигается за счет ингибирования фермента амилазы и улучшения чувствительности клеток к инсулину.

Она добавила, что уксус также обладает выраженными антибактериальными свойствами. По словам нутрициолога, продукт эффективен против кишечной палочки и сальмонеллы благодаря созданию кислой среды. Специалист подчеркнула, что уксус стимулирует выработку желудочного сока и улучшает переваривание белков.

