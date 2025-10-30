Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 05:00

Названы необычные полезные свойства уксуса

Нутрициолог Дивинская: уксус способен замедлять повышение сахара после еды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ключевое свойство уксуса — способность замедлять повышение уровня сахара в крови после приема пищи, что особенно актуально для людей с инсулинорезистентностью, заявила NEWS.ru биохимик и нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, этот эффект достигается за счет ингибирования фермента амилазы и улучшения чувствительности клеток к инсулину.

Уксус использовался человечеством тысячелетиями, но только современная наука раскрыла механизмы его воздействия на организм. Рассмотрим доказанные эффекты этого продукта с позиции биохимии. Уксус способен замедлять повышение сахара после еды — это его ключевое свойство. Уксусная кислота ингибирует фермент амилазу, расщепляющий углеводы, и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Исследования показывают: столовая ложка яблочного уксуса перед приемом пищи уменьшает постпрандиальную гликемию на 20–30%. Это особенно актуально для людей с инсулинорезистентностью, — пояснила Дивинская.

Она добавила, что уксус также обладает выраженными антибактериальными свойствами. По словам нутрициолога, продукт эффективен против кишечной палочки и сальмонеллы благодаря созданию кислой среды. Специалист подчеркнула, что уксус стимулирует выработку желудочного сока и улучшает переваривание белков.

Уксус эффективен против патогенных бактерий благодаря созданию кислой среды. Концентрация 5–6% подавляет рост кишечной палочки и сальмонеллы, что объясняет традиционное использование уксуса для консервирования продуктов. Он также стимулирует выработку желудочного сока и улучшает переваривание белков. При гипоацидных состояниях небольшое количество разведенного уксуса может облегчить дискомфорт после еды. Употребляйте уксус только разбавленным, иначе он повреждает зубную эмаль и слизистые, — резюмировала Дивинская.

Ранее сообщалось, что средиземноморская диета, дополненная зеленым чаем и растением манкай, может помочь в замедлении процесса старения мозга. По данным ученых, большую пользу приносят зеленые продукты, которые связаны с противовоспалительными соединениями.

нутрициологи
здоровье
питание
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
