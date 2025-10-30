Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 06:07

Подсели всей семьей на такую курочку — готовлю в особом соусе для нежности. Рецепт быстрого ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо стало для меня настоящим открытием, когда я искал способ готовить курицу без долгого стояния у плиты. Нежное филе в бархатном томатно-сливочном соусе с ароматом чеснока и базилика покорило всю мою семью с первой пробы. Теперь это наш любимый вариант ужина, который готовится быстро, но выглядит и пахнет, как ресторанное блюдо.

Для блюда мне нужно: куриное филе (600 г), луковица (1 шт.), чеснок (2 зубчика), томатный соус (220 мл), сливки (100 мл), базилик сушеный (1 ч. л.), паприка (½ ч. л.), сахар (½ ч. л.), соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Готовлю так: курицу нарезаю кубиками, лук и чеснок измельчаю. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю чеснок и курицу. Готовлю 5–7 минут до легкой корочки. Вливаю томатный соус, добавляю специи и тушу 10 минут. Ввожу сливки, прогреваю еще 5 минут. Подаю с тертым сыром и зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

