Эксперт раскрыл, когда внесение наличных вызовет у банка подозрения

У банка могут возникнуть вопросы в том случае, если клиент вносит наличные суммы на счет, которые явно не соответствуют его доходам или его обычной финансовой активности, заявил NEWS.ru доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков. По его словам, подозрительной будет считаться операция по внесению крупных сумм, особенно если ранее подобных пополнений у клиента не было.

Насторожить может частое внесение крупных сумм наличными, особенно если раньше за клиентом такого не водилось, а также внесение наличных для операций, нехарактерных для профиля клиента. Например, если сразу после пополнения человек покупает слитки золота, — сказал Щербаков.

Пополнение счета третьими лицами без очевидной связи с клиентом — это тоже тревожный звонок для банка, отметил эксперт. Что касается юрлиц и ИП, то банк может обратить внимание на них в случае резкого роста доли наличных поступлений, не подтвержденных договорами или первичными документами, добавил он.

Ранее Банк России обнародовал девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах. Среди них изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции, рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах, снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте.