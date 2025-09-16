Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 18:16

Эксперт раскрыл, когда внесение наличных вызовет у банка подозрения

Финансист Щербаков: частое внесение наличных вызовет у банка подозрения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У банка могут возникнуть вопросы в том случае, если клиент вносит наличные суммы на счет, которые явно не соответствуют его доходам или его обычной финансовой активности, заявил NEWS.ru доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков. По его словам, подозрительной будет считаться операция по внесению крупных сумм, особенно если ранее подобных пополнений у клиента не было.

Насторожить может частое внесение крупных сумм наличными, особенно если раньше за клиентом такого не водилось, а также внесение наличных для операций, нехарактерных для профиля клиента. Например, если сразу после пополнения человек покупает слитки золота, — сказал Щербаков.

Пополнение счета третьими лицами без очевидной связи с клиентом — это тоже тревожный звонок для банка, отметил эксперт. Что касается юрлиц и ИП, то банк может обратить внимание на них в случае резкого роста доли наличных поступлений, не подтвержденных договорами или первичными документами, добавил он.

Ранее Банк России обнародовал девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах. Среди них изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции, рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах, снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте.

банки
операции
счета
наличные
пополнение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.