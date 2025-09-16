В Госдуме раскритиковали идею учитывать разводы при приеме на работу Депутат Нилов назвал дискриминацией идею учитывать разводы при приеме на работу

Идея учитывать семейное положение и наличие разводов при приеме на работу является дискриминационной, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что подобные требования прямо противоречат действующему трудовому законодательству России.

В ТК РФ любая дискриминация запрещена. Много возмущений и споров вызывает так называемая скрытая дискриминация. Например, когда женщина детородного возраста, имеющая возможность уйти в декрет, получает определенные вопросы со стороны работодателя о том, не планирует ли она иметь детей. Это недопустимо. Говорить о том, чтобы предъявлять дополнительные требования к кандидатам на работу или останавливать кадровый рост из-за того, что человек находится в разводе, без детей или живет с кем-то без регистрации брака, — это не что иное, как вторжение в личную жизнь, — пояснил Нилов.

Ранее член Общественной палаты России Наталья Дмитриевская предложила ввести учет семейного положения при трудоустройстве граждан. По ее мнению, наличие разводов или сожительства вне брака должно стать негативным фактором при приеме на работу и карьерном продвижении.