16 сентября 2025 в 18:10

Евросоюз подготовил сюрприз для Израиля

Еврокомиссия предложила восстановить пошлины на 37% израильского экспорта

Европейская комиссия предлагает приостановить действие беспошлинного режима в отношении 37% израильских товаров, поставляемых в ЕС, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Euronews. Решение связано с обсуждаемым пакетом мер против Израиля, который Еврокомиссия планирует одобрить.

Одной из них является приостановка действия торговой части Соглашения. В 2024 году наш товарооборот с Израилем составил €42,6 млрд. Это значительная сумма. Что касается преференциального режима, то 37% этой торговли им пользуются. Этот шаг, безусловно, обойдется Израилю дорого, — подчеркнула Каллас.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что 17 сентября ЕК рассмотрит новый пакет санкций против Израиля из-за войны в секторе Газа. Предложения включают приостановку действия некоторых торговых положений соглашения об ассоциации, а также санкции против «экстремистски настроенных министров» и «агрессивных поселенцев».

До этого бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал к международной изоляции Израиля. Политик назвал операцию в секторе Газа «одной из самых мрачных страниц в истории человечества». Он также предложил исключить страну из международных соревнований и культурных мероприятий.

