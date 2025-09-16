Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 17:24

Военэксперт назвал истинную цель операции Израиля в Газе

Военэксперт Леонков: Израиль ведет зачистку населения в Газе

Люди в секторе Газа Люди в секторе Газа Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль вытесняет палестинцев с территории сектора Газа, не останавливаясь ни перед чем, сказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, операция в административном центре анклава необходима как раз для зачистки местного населения.

Израильтяне демонстрируют эффектные кадры: ракеты с мощной боевой частью фактически уничтожают высотку. Но никто не видит, что в этой высотке могли находиться гражданские лица, не связанные с группировкой ХАМАС. Боевые действия против мирного населения — это военное преступление, — сказал Леонков.

По мнению аналитика, Израиль специально навязывает миру нарратив о том, что все палестинцы — потенциальные террористы, поэтому их якобы нужно уничтожать. Он предположил, что речь идет о мести за атаку ХАМАС, которая состоялась еще в 2023 году.

Причина этого — атака ХАМАС 7 октября 2023 года, когда пострадало очень много израильтян. Это, по сути, кровавая месть со стороны Израиля. Пока идут словесные дискуссии и осуждения, Израиль продолжает свое дело: уничтожает палестинцев, вынуждая их покидать эти территории. А тех, кто пытается остаться, безжалостно уничтожает, называя террористами. Все это можно обозначить одним словом, которое знают все: геноцид, — говорит Леонков.

Ранее комиссия ООН по расследованию событий на палестинской территории признала геноцидом израильские действия в секторе Газа, следует из отчета организации. Согласно документу, израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев и создали условия для их физического уничтожения.

