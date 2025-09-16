ЕК готовит новые меры против Израиля из-за войны в Газе Еврокомиссия рассмотрит новые санкции против Израиля 17 сентября

Еврокомиссия 17 сентября рассмотрит новые санкции в отношении Израиля из-за войны в секторе Газа, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо. По ее словам, в пакет мер войдет предложение о приостановке действия некоторых торговых положений с Израилем, передает ТАСС.

Завтра, в ходе заседания коллегии, еврокомиссары примут пакет мер в отношении Израиля, в частности предложение ЕК о приостановке действия некоторых положений соглашения об ассоциации с Израилем, — сказала Пиньо.

Предложение будет касаться санкций против «экстремистски настроенных министров» и «агрессивно настроенных поселенцев». Кроме того, ЕК предложила частично приостановить соглашения об ассоциации, в частотности положения, связанные с торговлей.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что началась интенсивная фаза операции в секторе Газа. По его словам, это решающий этап. Более 350 тысяч жителей покинули город, вечером 15 сентября приток беженцев продолжился. Представитель ЦАХАЛ (армия Израиля) на арабском языке предупредил местных, которые не эвакуировались. Он подчеркнул, что в Газе теперь опасная зона боевых действий. По его словам, ЦАХАЛ уничтожает инфраструктуру ХАМАС.