Европарламент решил проголосовать по вотуму недоверия фон дер Ляйен

Европейский парламент собирается провести дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает газета Politico со ссылкой на письмо от главы ЕП Роберты Метсолы. Согласно нему, голосование пройдет во время пленарной сессии с 6 по 9 октября.

Европарламент проведет дебаты, а затем проголосует по резолюциям о вотуме недоверия фон дер Ляйен во время своей пленарной сессии 6–9 октября, — говорится в материале.

Газета добавила, что вынести вотум недоверия фон дер Ляйен одновременно потребовали «Патриоты» и «Левые», при этом группы действовали по отдельности. Такой случай оказался беспрецедентным. Предполагается, что 6 октября пройдут общие дебаты, а 9 октября — два отдельных голосования.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что фон дер Ляйен должна уйти в отставку. Он объяснил такое требование милитаристскими взглядами главы Европейской комиссии. Орбан также обратил внимание, что фон дер Ляйен выступила с «резкой провоенной политической речью» на фоне инцидента с БПЛА в Польше.