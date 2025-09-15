Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 07:06

«Безрассудная эскалация»: в ЕС высказались об инциденте с дроном в Румынии

Каллас назвала «безрассудной эскалацией» прилет беспилотника в Румынию

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Eero Vabamagi/IMAGO/Global Look Press

Инцидент с появлением якобы российского беспилотника в небе над Румынией является «безрассудной эскалацией», заявила в социальной сети Х глава евродипломатии Кая Каллас. Произошедшее она охарактеризовала как вызов региональной безопасности.

Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности, — отметила она.

Ранее румынские ВВС сообщили о перехвате дрона, который они идентифицировали как российский. По словам главы Минобороны республики Ионца Моштяну, инцидент произошел в приграничном с Украиной уезде Тулча. При этом никаких доказательств происхождения аппарата в Бухаресте не привели.

До этого в Польше не нашли никаких подтверждений того, что 13 сентября было нарушено воздушное пространство страны. Военные заявили, что сигналы радаров, вероятно, были вызваны погодными условиями. Однако, учитывая близость к границе посторонних объектов, они сочли необходимым проверить ситуацию и подняли в небо истребители.

Инцидент с БПЛА над территорией Польши вызвал разногласия между Варшавой и Вашингтоном, поскольку позиции сторон по поводу случившегося оказались диаметрально противоположными. Президент США Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло быть результатом ошибки. В то же время польский премьер Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский уверены, что дроны были запущены намеренно.

