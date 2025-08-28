Напавшему на полицейских в Москве мигранту предъявили обвинение

Мигранту, который напал на полицейских в Москве, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили в столичном ГСУ СК России. Следствие намерено добиваться меры пресечения в виде ареста на время следствия.

Следователями столичного СК с фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и сообщил о мотивах совершенного преступления, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей полиции, находясь вблизи автозаправочной станции на Щелковском шоссе. После у него завязалась драка с одним из сотрудников, в ходе которой обвиняемый набросился на оппонента с ножом.

Ранее стало известно, что фигурант оказался членом «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По данным источников, он вступил в ряды радикалов еще в 2017 году, тогда же и был задержан. Суд назначил напавшему на правоохранителей восемь лет строгого режима. Недавно он освободился из колонии и вернулся в столицу.