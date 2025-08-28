День знаний — 2025
28 августа 2025 в 17:29

Экс-солистка SEREBRO удивила подписчиков архивным фото

Певица Катя Кищук показала редкое архивное фото

Катя Кищук Катя Кищук Фото: vk.com/kishchukgenadna

Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук опубликовала редкое архивное фото. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) певица показала себя в белой футболке с розовой надписью и серой рубашке в клетку с коротким рукавом. В тот период Кищук была брюнеткой и носила тонкие брови в стиле «ниточки».

Похожа на Милу Кунис, — отметил один из пользователей в комментариях.

Ранее 21-летняя солистка нового состава группы SEREBRO Keiko (настоящее имя — Дарья Кузнецова) приобрела квартиру в Москве стоимостью 50 млн рублей. Жилье было куплено в ипотеку. По словам артистки, площадь квартиры составляет 62 квадратных метра, в ней две комнаты, но пока отсутствует отделка. Звезда уже обратилась к профессиональным дизайнерам для решения этого вопроса. Она отметила высокий этаж, благоустроенный парк поблизости и наличие спортивного зала на территории.

До этого певицы Aya, Keiko и Di сообщили, что не проходили открытый кастинг при отборе в SEREBRO и не сталкивались с конкуренцией. Aya самостоятельно отправила анкету продюсеру Максиму Фадееву, после чего помогла ему в отборе остальных участниц.

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов, комментируя обновленный состав группы, заявил, что SEREBRO вряд ли сможет повторить прежний успех. По его мнению, это нишевый проект, время которого уже прошло.

