Друг Николая Дроздова ответил на слухи о бросивших телеведущего дочерях

Информация о том, что две взрослые дочери бывшего ведущего телепередачи «В мире животных» Николая Дроздова перестали общаться с ним, является фейком, заявил NEWS.ru художник и друг телеведущего Константин Мирошник. По его словам, дочь Елена часто навещает отца, так как живет по соседству.

Не верьте вообще. Что значит бросили? Абсолютно никто никого не бросил, все вместе. Все идет своим путем. Лена приходит очень часто, потому что они живут рядом. Как они могут бросить его? Так что не волнуйтесь, все хорошо, — сказал Мирошник.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что две взрослые дочери Дроздова бросили отца, который практически перестал самостоятельно ходить после операции на суставе. По данным канала, у женщин нет времени на родителя, который не может больше сниматься и живет с супругой на пенсию в 40 тысяч рублей с надбавками.

До этого Mash сообщил, что Дроздова экстренно госпитализировали для проведения операции на коленях. По данным канала, у 88-летнего журналиста выявлены проблемы с суставами.