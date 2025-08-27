Mash узнал об отношении дочек Николая Дроздова к отцу после операции

Telegram-канал Mash передает, что две взрослые дочери бывшего ведущего телепередачи «В мире животных» Николая Дроздова бросили отца, который практически перестал самостоятельно ходить после операции на суставе. По данным канала, у женщин нет времени на папу, который не может больше сниматься и живет с супругой на пенсию в 40 тысяч рублей с надбавками.

В материале со ссылкой на супругу легенды отечественного ТВ сказано, что Дроздову провели операцию этим летом. По данным канала, с того момента и до сих пор он не может подняться с постели и ходить. По словам женщины, на съемки Дроздова давно не зовут, других источников дохода у них нет. Также супруга ученого-зоолога призналась, что они справляются вдвоем, дети не помогают.

Ранее дочь Дроздова Елена подтвердила NEWS.ru, что ее отца госпитализировали. По ее словам, он перенес в больнице плановую операцию на колене и пробыл в больнице четыре дня, после чего восстанавливается дома. При этом друг Дроздова художник Константин Мирошник заявил, что зоолог прошел плановый курс уколов.