День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:42

Жена Игоря Николаева поделилась редкими фото в купальнике

Певица Проскурякова опубликовала фото в купальнике на пляже в полный рост

Юлия Проскурякова Юлия Проскурякова Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жена композитора Игоря Николаева и певица Юлия Проскурякова показала фигуру в купальнике на пляже. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она выложила фото, где снялась в полный рост, сидя у моря в черном монокини.

Cо мной случилось море! Я обожаю море! В детстве совершенно не ценила и не понимала, когда с родителями каждый год на 2-3 недели мы ездили на море, — поделилась певица.

Проскурякова призналась, что наслаждается звуками, спокойствием и красотой. По словам певицы, впереди ее ждет начало работы, суеты и учебного года, а также много неотложных дел. Свои чувства она описала фразой «О, море, море».

Николаев и Проскурякова познакомились, когда артист гастролировал в Екатеринбурге. Девушка была его давней поклонницей, и после концерта смогла встретиться с композитором. Певица говорила, как их общение переросло в дружбу, а потом они поняли, что хотят быть вместе. Пара воспитывает общую дочь Веронику.

Ранее Проскурякова поделилась воспоминаниями о знакомстве с солистом знаменитой группы Aerosmith Стивеном Тайлером. Певица сообщила, что он назвал ее красивой, а также высоко оценил ее вокальные данные.

Игорь Николаев
жены
певицы
купальники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Названа новая роль Венгрии на мировой арене
Пашинян после месячного молчания призвал католикоса всех армян уйти с поста
Пашинян: установление мира с Азербайджаном не решило все вопросы
Пашинян анонсировал важную встречу в Пекине
«Токсичный элемент»: продюсер о неудавшейся фан-встрече Макаревича
США изменили позицию по военной поддержке Европы в вопросе Украины
Филипп Киркоров оплакивает близкого друга
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.