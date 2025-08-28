Жена Игоря Николаева поделилась редкими фото в купальнике Певица Проскурякова опубликовала фото в купальнике на пляже в полный рост

Жена композитора Игоря Николаева и певица Юлия Проскурякова показала фигуру в купальнике на пляже. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она выложила фото, где снялась в полный рост, сидя у моря в черном монокини.

Cо мной случилось море! Я обожаю море! В детстве совершенно не ценила и не понимала, когда с родителями каждый год на 2-3 недели мы ездили на море, — поделилась певица.

Проскурякова призналась, что наслаждается звуками, спокойствием и красотой. По словам певицы, впереди ее ждет начало работы, суеты и учебного года, а также много неотложных дел. Свои чувства она описала фразой «О, море, море».

Николаев и Проскурякова познакомились, когда артист гастролировал в Екатеринбурге. Девушка была его давней поклонницей, и после концерта смогла встретиться с композитором. Певица говорила, как их общение переросло в дружбу, а потом они поняли, что хотят быть вместе. Пара воспитывает общую дочь Веронику.

Ранее Проскурякова поделилась воспоминаниями о знакомстве с солистом знаменитой группы Aerosmith Стивеном Тайлером. Певица сообщила, что он назвал ее красивой, а также высоко оценил ее вокальные данные.