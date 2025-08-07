Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 18:03

Жена Николаева раскрыла, что сказал ей солист Aerosmith при знакомстве

Певица Проскурякова сообщила, что солист Aerosmith Тайлер назвал ее красивой

Юлия Проскурякова Юлия Проскурякова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Юлия Проскурякова поделилась воспоминанием о знакомстве с солистом группы Aerosmith Стивеном Тайлером, который назвал артистку красивой. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) жена Игоря Николаева рассказала, как знаменитый музыкант подошел к ней в караоке и оценил ее вокальные данные.

По словам Проскуряковой, в 2014 году во время девичника ее сестры в московском караоке она заметила, что в зале находится Тайлер. Певица попыталась сфотографироваться с ним, объяснив менеджеру, что это важный момент для невесты. Однако менеджер отказал в просьбе.

Несмотря на это, когда Юлия исполнила песню Уитни Хьюстон I Will Always Love You, Тайлер сам подошел к их компании и предложил сфотографироваться. Он также сделал ей комплимент, отметив, что ей идет пение и что она красива на сцене. Исполнительница выразила благодарность Стивену Тайлеру за этот приятный жест, назвав его лучшим.

Ранее жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина прокомментировала сообщения о разводе с мужем. По ее словам, она состоит в прекрасных отношениях с супругом.

