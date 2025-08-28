Шнурову предложили отправиться на передовые позиции в зоне СВО

Лидеру рок-группы «Ленинград» Сергею Шнурову следует отправиться на передовые позиции в зоне СВО, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По словам общественника, которые приводит журнал «Страсти», музыкант не ответил на его призыв пожертвовать военным 50 млн рублей.

Мы не услышали слова поддержки Шнурова, адресованные нашим ребятам, защитникам. Я предлагаю Сергею поехать со мной на передовые позиции. Пусть пообщается с ребятами и поймет, что там происходит изнутри, — отметил глава ФПБК.

Изначально Бородин обратил внимание на то, что Шнуров зарабатывает около 20 млн рублей за один концерт. Подсчитав доход артиста со всего тура, общественник призвал его пожертвовать 50 млн рублей на нужды бойцов СВО. После этого Шнуров в нецензурных выражениях заявил, что многие бойцы СВО ничего не слышали о Бородине, выступающем от их имени. В ответ Бородин попросил артиста показать то самое матерное видеообращение бойцов СВО, которые не слышали о руководителе ФПБК. Он выразил мнение, что музыкант ищет отговорки, чтобы не помогать фронту.