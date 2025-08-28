Футболисту отменили красную карточку после вызывающего поведения

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку футболисту грозненского клуба «Ахмат» Лечи Садулаеву за агрессивное поведение, сообщил глава комитета Артур Григорьянц в эфире «Матч ТВ». Инцидент произошел во время матча шестого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» 22 августа.

Заслушали футболиста, рассмотрели заявление клуба по отмене красной карточки. Решение — удовлетворить заявление, исправить ошибку судьи, отменить ошибочное применение удаления. Данное решение принято с учетом мнение ЭСК РФС, — заявил Григорьянц.

Ранее заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов заявил, что московский «Спартак» на протяжении многих лет не может решить проблему с центральными защитниками. Он выразил сомнения в том, что сербский специалист Деян Станкович сможет исправить ситуацию в клубе. По мнению Билялетдинова, у «Спартака» наблюдается странная политика трансферов — вместо необходимых защитников команда приобретает атакующих футболистов.

До этого защитник Илья Самошников перешел из московского «Локомотива» в футбольный клуб «Спартак». Соответствующую информацию распространила пресс-служба красно-белых. 27-летний игрок заключил с новой командой трехлетний контракт. Самошников выступал за «Локомотив» с 2023 года, проведя за это время 70 матчей и забив пять голов. В «Спартаке» спортсмен получил 14-й игровой номер.