День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 19:00

Футболисту отменили красную карточку после вызывающего поведения

РФС отменил красную карточку футболисту Садулаеву за агрессивное поведение

Лечи Садулаев Лечи Садулаев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку футболисту грозненского клуба «Ахмат» Лечи Садулаеву за агрессивное поведение, сообщил глава комитета Артур Григорьянц в эфире «Матч ТВ». Инцидент произошел во время матча шестого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» 22 августа.

Заслушали футболиста, рассмотрели заявление клуба по отмене красной карточки. Решение — удовлетворить заявление, исправить ошибку судьи, отменить ошибочное применение удаления. Данное решение принято с учетом мнение ЭСК РФС, — заявил Григорьянц.

Ранее заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов заявил, что московский «Спартак» на протяжении многих лет не может решить проблему с центральными защитниками. Он выразил сомнения в том, что сербский специалист Деян Станкович сможет исправить ситуацию в клубе. По мнению Билялетдинова, у «Спартака» наблюдается странная политика трансферов — вместо необходимых защитников команда приобретает атакующих футболистов.

До этого защитник Илья Самошников перешел из московского «Локомотива» в футбольный клуб «Спартак». Соответствующую информацию распространила пресс-служба красно-белых. 27-летний игрок заключил с новой командой трехлетний контракт. Самошников выступал за «Локомотив» с 2023 года, проведя за это время 70 матчей и забив пять голов. В «Спартаке» спортсмен получил 14-й игровой номер.

спорт
футбол
РПЛ
КДК РФС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о продвижении ВС России на Купянском направлении
«Попа как орех»: гитарист Кадышевой переплюнул подтанцовку Булановой
«Напоминает дуршлаг»: военэксперт раскрыл, что происходит с ПВО на Украине
В ЦАХАЛ раскрыли детали новой атаки на Йемен
Раскрыта особенность перехваченного американского «Посейдона»
В Домодедово выявили россиянина с подозрением на опасную лихорадку
Биатлонистов из РФ не пустили на ОИ: кто из наших точно поедет в Италию
Половина поступающих в школы Петербурга детей мигрантов не прошла тест
Захарова указала на виновных в обстреле здания ЕС в Киеве
Экзотическое животное вызвало переполох в подъезде московского дома
На границе двух европейских стран появились «зубы дракона»
Биологи предупредили об опасной «зеркальной» эпидемии
Исполнитель роли Лени Голубкова в роликах «МММ» рассказал про шестерых жен
«Круче, чем Киркоров»: фанаты Кадышевой высказались о ее концерте
Секрет темного гения Сергея Мавроди: история успеха пирамиды МММ
Эксперт объяснил, почему шансы найти пловца Свечникова живым малы
Россиян предупредили о новой схеме обмана через благотворительность
Журналист угодил в новости: редактора тюменской газеты обвинили в педофилии
Ретроградные планеты в 2025 году: календарь и рекомендации
Актер Пермяков рассказал, как пирамида МММ спасла его от голодной смерти
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.