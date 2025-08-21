Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 14:54

«Все трещит по швам»: названа главная проблема «Спартака»

Тренер Билялетдинов назвал линию обороны главной проблемой «Спартака»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский «Спартак» много лет не может решить проблему с центральными защитниками, заявил «РБ Спорт» заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов. Он не уверен, что сербский специалист Деян Станкович выправит ситуацию в клубе.

У «Спартака» много лет не решается базовая проблема — с центральными защитниками. Туда и центральных полузащитников переводили. И варьировали состав, надеясь укрепить эту зону. Сыграть в три защитника команде, наверное, не позволяет философия: мы — «Спартак», должны атаковать. Может, это и не надо. Но, когда они играют в четыре защитника и соперник предлагает высокие скорости, у «Спартака» все трещит по швам, — сказал Билялетдинов.

По его мнению, у «Спартака» странная селекция, поскольку команде нужны защитники, а покупаются атакующие футболисты. Билялетдинов считает, что с такой линией обороны невозможно играть стабильно.

Ранее защитник Илья Самошников перешел из московского «Локомотива» в футбольный клуб «Спартак». 27-летний игрок заключил с новой командой трехлетний контракт.

ФК Спартак
РПЛ
футбол
команды
