19 августа 2025 в 19:39

«Спартак» перехватил защитника из «Локомотива»

Защитник Илья Самошников перешел из «Локомотива» в «Спартак»

Илья Самошников Илья Самошников Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Защитник Илья Самошников перешел из московского «Локомотива» в футбольный клуб «Спартак», сообщила пресс-служба «красно-белых». 27-летний игрок заключил с новой командой трехлетний контракта.

Официально: Илья Самошников — игрок «Спартака». 27-летний фланговый защитник перешел к нам из «Локомотива» и подписал с «красно-белыми» трехлетний контракт, — сообщили в клубе.

Самошников выступал за «Локомотив» с 2023 года, за это время он провел 70 матчей и забил пять голов. В «Спартаке» спортсмен получил 14-й игровой номер.

Ранее экс-капитан московского «Динамо» Александр Точилин выразил мнение, что главный тренер команды Валерий Карпин доработает до зимнего перерыва, несмотря на плохой старт сезона в Российской премьер-лиге. По его оценкам, в зимнюю паузу наставнику дадут возможность улучшить игру команды.

В воскресенье «Динамо» уступило ЦСКА в матче пятого тура РПЛ со счетом 1:3. В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» с пятью очками занимает 12-е место. ЦСКА с 11 очками располагается на второй позиции.

футболисты
футбол
спортсмены
защитники
Спартак
Локомотив
клубы
Москва
