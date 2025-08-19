Экс-капитан «Динамо» оценил перспективы Карпина после провала на старте РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин доработает до зимнего перерыва, несмотря на плохой старт сезона в Российской премьер-лиге, заявил Metaratings экс-капитан бело-голубых Александр Точилин. По его мнению, в зимнюю паузу наставнику дадут возможность улучшить игру команды.

Вопрос в договоренностях и сроках, обозначенных сторонами, когда должен быть результат, а дальше руководство будет принимать решения. Я уверен, что до зимы Карпин точно доработает. Плюс ему дадут в зимнюю паузу поработать, чтобы он отточил те моменты, которые он хотел бы видеть в «Динамо», — сказал Точилин.

В воскресенье «Динамо» уступило ЦСКА в матче пятого тура РПЛ со счетом 1:3. В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» с пятью очками занимает 12-е место. ЦСКА с 11 очками располагается на второй позиции.

Экс-наставник бело-голубых Сергей Силкин заявил, что главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину нужно дать время поработать, поскольку он пришел из провинциальной команды, где не было такого давления. По его словам, в «Динамо», в отличие от «Ростова», сразу требуют высоких результатов. Силкин связал неудачи команды на старте сезона РПЛ с длинным адаптационным периодом с приходом Карпина. Он отметил, что наставнику бело-голубых пока не удается найти взаимопонимание с футболистами.