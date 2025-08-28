Юрист напомнила, за сбор каких грибов грозит тюрьма

За сбор находящихся под угрозой исчезновения грибов грозит административная ответственность с крупными штрафами, напомнила юрист Алла Георгиева в интервью RT. По ее словам, особенно строго карается сбор видов, занесенных в Красную книгу, а также грибов с наркотическими свойствами — это уже уголовное преступление.

Административная ответственность наступит за уничтожение редких и находящихся под угрозой грибов. А уже уголовная — за особо ценные виды, те, которые занесены в Красную книгу, охраняются международными договорами, либо за наркотические и психотропные, — поделилась Георгиева.

Юрист уточнила, что даже срезание гриба считается уничтожением, поскольку повреждается его плодоножка. За административное нарушение предусмотрены штрафы: для граждан от двух до пяти тысяч рублей, для организаций — от 300 тысяч до 1 млн рублей. Уголовная ответственность предусматривает более серьезные виды наказания — от обязательных работ до лишения свободы на срок до четырех лет.

Видов этих грибов множество. Кажется, более 200 охраняемых и особо охраняемых. Даже обычные грибники могут запутаться. В основном это всем известный трутовик. У него разные разновидности. Есть рядовка всем известная, решеточник красный, разные виды мухоморов, ежовик альпийский, — добавила она.

Ранее в Роспотребнадзоре по Тверской области рассказали, что съедобные грибы рода навозников ни в коем случае нельзя сочетать со спиртными напитками, так как это может обернуться тяжелой интоксикацией. По данным ведомства, также человек может отравиться и вполне съедобными грибами, которые в месте своего произрастания «впитали» в себя токсические химические вещества или соли тяжелых металлов.