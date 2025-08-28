День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 17:26

Юрист напомнила, за сбор каких грибов грозит тюрьма

Юрист Георгиева: за сбор редких или наркотических грибов грозят штрафы и срок

Решеточник красный Решеточник красный Фото: Shutterstock/FOTODOM

За сбор находящихся под угрозой исчезновения грибов грозит административная ответственность с крупными штрафами, напомнила юрист Алла Георгиева в интервью RT. По ее словам, особенно строго карается сбор видов, занесенных в Красную книгу, а также грибов с наркотическими свойствами — это уже уголовное преступление.

Административная ответственность наступит за уничтожение редких и находящихся под угрозой грибов. А уже уголовная — за особо ценные виды, те, которые занесены в Красную книгу, охраняются международными договорами, либо за наркотические и психотропные, — поделилась Георгиева.

Юрист уточнила, что даже срезание гриба считается уничтожением, поскольку повреждается его плодоножка. За административное нарушение предусмотрены штрафы: для граждан от двух до пяти тысяч рублей, для организаций — от 300 тысяч до 1 млн рублей. Уголовная ответственность предусматривает более серьезные виды наказания — от обязательных работ до лишения свободы на срок до четырех лет.

Видов этих грибов множество. Кажется, более 200 охраняемых и особо охраняемых. Даже обычные грибники могут запутаться. В основном это всем известный трутовик. У него разные разновидности. Есть рядовка всем известная, решеточник красный, разные виды мухоморов, ежовик альпийский, — добавила она.

Ранее в Роспотребнадзоре по Тверской области рассказали, что съедобные грибы рода навозников ни в коем случае нельзя сочетать со спиртными напитками, так как это может обернуться тяжелой интоксикацией. По данным ведомства, также человек может отравиться и вполне съедобными грибами, которые в месте своего произрастания «впитали» в себя токсические химические вещества или соли тяжелых металлов.

Россия
юристы
грибы
Красная книга
наказания
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная цель Зеленского в конфликте с Россией на ближайшие годы
Вдове погибшего на СВО бойца пришлось дважды отпевать мужа
Затопление украинского «Симферополя» попало на видео
Россиянин сжег две машины и гараж бывшего коллеги
В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
В Госдуме отреагировали на идею Санду отправить наемников на Украину
Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.