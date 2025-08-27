День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 19:16

Напавший на полицейских мужчина был судим за преступления против власти

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мужчина, которого задержали в Москве за нападение на полицейских, уже был судим за преступления против государственной власти, передают в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что подозреваемый является гражданином России.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что подозреваемый является уроженцем города Саратова и имеет российское гражданство. Кроме того, ранее он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти, — рассказали в ведомстве.

Подозрительного мужчину задержали утром 27 августа. Он кидался с ножом на сотрудников полиции. Нападение на стражей порядка произошло в районе Щелковского шоссе. Сперва мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью, а затем достал нож.

Ранее юноша порезал двух парней в Пушкинском сквере в Санкт-Петербурге, нападение квалифицировали как покушение на двойное убийство. На скамейке сидели пара приятелей и юноша. Неожиданно последний вскочил, достал нож и стал наносить удары лезвием по молодым людям.

Москва
Следственный комитет
полицейские
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В деле о подрывах «Северных потоков» «засветились» украинские спецслужбы
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче Кубка России
Стало известно, что может повлиять на развитие аритмии
Хуситы нанесли мощный ракетный удар по аэропорту в Тель-Авиве
Женщина залезла на незнакомца во время романтического ужина с женой
Моди забанил Трампа, едет к Си. Пошлины США толкают Дели в объятия РФ и КНР
Пугачева, Хаматова, Белый: дети кого из звезд не пойдут в школу 1 сентября
«От Наполеона до Гитлера»: в ЕС напомнили о суровых уроках войн против РФ
Названо количество пострадавших в массовом ДТП в Москве
Совету ЕС впервые предъявили иск за антироссийские санкции
С таежным привкусом: рецепт хреновины с клюквой и можжевельником
В Германии открыли крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов
Дроны ВСУ сбили на фоне воздушной тревоги в Липецкой области
Появился первый кадр со съемок фильма с Джудом Лоу в роли Путина
Увеличилось число погибших при стрельбе в американской школе
Киев уличили в сокрытии провалов ВСУ в Харьковской области
ФССП подала иск к Ходорковскому и Лебедеву
В США вышли с честным заявлением о спонсировании Санду
Колкий ответ Захаровой ЕС, богатства генерала, «отмена» Шнурова: что дальше
Экономист объяснил сокращения в Rutube реинжинирингом бизнес-процессов
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.