Напавший на полицейских мужчина был судим за преступления против власти

Мужчина, которого задержали в Москве за нападение на полицейских, уже был судим за преступления против государственной власти, передают в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что подозреваемый является гражданином России.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что подозреваемый является уроженцем города Саратова и имеет российское гражданство. Кроме того, ранее он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти, — рассказали в ведомстве.

Подозрительного мужчину задержали утром 27 августа. Он кидался с ножом на сотрудников полиции. Нападение на стражей порядка произошло в районе Щелковского шоссе. Сперва мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью, а затем достал нож.

