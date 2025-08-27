День знаний — 2025
27 августа 2025 в 22:00

Новые ограничения для водителей с 1 сентября: штрафы, госпошлины, запреты

С 1 сентября 2025 года в России существенно увеличится сумма штрафа за непропуск автомобилей с «мигалками». Наказание станет строже, гораздо больше будет ситуаций, когда водители должны уступать дорогу спецтранспорту. Кроме того, 1 сентября вступят в силу другие важные изменения. Например, водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, будут проверять по-новому. Расширится список болезней, с которыми нельзя садиться за руль. Обо всех нововведениях — в материале NEWS.ru.

Штраф за «мигалку» — до 10 тысяч рублей или лишение прав

1 сентября одним из главных изменений станет увеличение штрафа за непредоставление преимущества на дороге транспортным средствам с включенными световыми и звуковыми сигналами.

Сейчас за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 4500–7500 рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года (КоАП РФ, ст. 12.17). Это наказание можно получить, если не пропустить машину, у которой на кузове есть специальные цветографические схемы, надписи и обозначения. При этом она едет с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

Чтобы получить штраф, должны совпасть все три условия.

  1. На машине есть соответствующий рисунок.
  2. Работает проблесковый маячок синего цвета.
  3. Вместе с «мигалкой» включена сирена.

Однако с 1 сентября правила изменятся. Сумма штрафа увеличится и будет составлять от 7500 до 10 000 рублей. Срок лишения прав будет больше, чем раньше, — от 6 до 12 месяцев.

Это наказание будет применяться за непропуск автомобилей, которые едут с сиреной и проблесковыми маячками (синего или красного цвета), но без рисунка на кузове.

Раньше водителя могли лишить прав только в том случае, если он не пропускал скорую помощь или машину полиции с «мигалками» и сиреной. Сейчас его накажут, если он не даст проехать обычному с виду черному или белому автомобилю с проблесковым маячком.

После публикации изменений в КоАП у водителей возникли вопросы — как пропускать спецтранспорт, чтобы не получить штраф до 10 тысяч рублей или не лишиться прав. Министерство транспорта опубликовало разъяснения. Например, если водитель видит, что сзади приближается машина с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной, главное, что от него требуется, — перестроиться на соседнюю полосу. Если ее нет, то нужно съехать на обочину.

«Выполнение данного маневра будет означать, что водитель полностью исполнил свои обязанности и не подлежит привлечению к административной ответственности. Если спецтранспорт едет по соседней полосе, то водителю достаточно не создавать ему препятствий», — заявили в Минтрансе.

Согласно правилам дорожного движения (часть 3), водителю запрещено обгонять автомобили со специальными цветографическими схемами, с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Кроме того, нельзя двигаться по соседним полосам с одинаковой скоростью, создавать помехи или препятствовать организованному движению колонны.

Новые медицинские противопоказания к управлению автомобилем

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, который был утвержден в апреле. Он расширяет список заболеваний, с которыми нельзя получить права. Если болезнь будет выявлена у человека с водительским удостоверением, то действие документа поставят на паузу.

Так, в списке ограничений появился пункт «Общие расстройства психологического развития». Например, это различные виды аутизма, синдромы Ретта и Аспергера, общие (и неуточненные) расстройства развития. Кроме того, в перечень попали расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения. В нем также появился пункт «Аномалии цветового зрения». В списке не уточняется, какие это аномалии (в старых нормах говорилось о ахроматопсии или полной неспособности различать цвета).

Список противопоказаний к управлению автомобилями:

  • органические, включая симптоматические психические расстройства;
  • шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;
  • расстройства настроения (аффективные расстройства);
  • невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства;
  • расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
  • умственная отсталость;
  • общие расстройства психологического поведения;
  • психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;
  • эпилепсия;
  • аномалии цветового зрения;
  • слепота бинокулярная.

Решение о том, выдавать водителю медицинскую справку или нет, принимает врач. Например, если аномалия цветового зрения несущественная и человек отличает красный, желтый и зеленый сигналы светофора, то ему могут разрешить сесть за руль.

Как изменится медосвидетельствование водителей на состояние опьянения

С 1 сентября 2025 года изменится процедура медицинского освидетельствования водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Например, увеличивается интервал между двумя проверками на алкотестере. Раньше он составлял 15–20 минут, а с сентября будет 25.

Кроме того, вводится жесткий временной лимит на сдачу анализа мочи. Водителю дается на это 30 минут с момента выдачи направления на химико-токсикологическое исследование. Если в течение этого срока он не сдаст мочу или заявит о невозможности это сделать, то ему придется сдавать кровь.

С 1 сентября врач должен писать на направлении на анализ данные о лекарствах, которые принимает водитель.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования (равно как и за управление автомобилем в состоянии опьянения) предусмотрено суровое наказание — штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет (ст. 12.8 КоАП).

На сколько дороже станет получить права и номера

С 1 сентября увеличатся пошлины за выдачу национального водительского удостоверения. Сейчас за его получение нужно заплатить 2000 рублей, а с 1 сентября цена составит 4000. Кроме того, подорожает регистрация автомобиля в ГИБДД. Например, госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации (СТС) вырастет с 500 до 1500 рублей. Пошлина за паспорт транспортного средства (ПТС) увеличится с 800 до 1200 рублей, а за выдачу регистрационных знаков придется заплатить 3000.

Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
