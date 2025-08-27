Зеленский рассказал о встрече Ермака и Умерова с Уиткоффом в США

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале подтвердил встречу главы своего офиса Андрея Ермака и секретаря Совета по национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. По его словам, встреча состоится в пятницу, 29 августа. Она пройдет в столице США Вашингтоне.

Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности, — военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности. Задача — ускориться максимально, — отметил Зеленский.

Ранее Трамп выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации в секторе Газа, а также конфликта на Украине. Так он ответил на вопросы журналистов во время заседания президентского кабинета в Белом доме.

Также президент Соединенных Штатов назвал украино-российский кризис «крупным конфликтом личностей». Он указал, что Вашингтон вносит свой вклад в разрешение ситуации и намерен завершить и его тоже.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что надеется на завершение конфликта на Украине в течение полугода или ближайших трех месяцев. Он подчеркнул, что урегулирование конфликта требует времени, но Вашингтон продолжит дипломатические усилия для его разрешения.