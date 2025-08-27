День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 00:16

Трамп понадеялся на «очень быстрое» урегулирование двух важных вопросов

Трамп выразил надежду, что вопросы Украины и сектора Газа быстро урегулируются

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации в секторе Газа, а также конфликта на Украине. Так он ответил на вопросы журналистов во время заседания президентского кабинета в Белом доме.

Надеюсь, что мы очень быстро решим вопросы, связанные с Газой, а также с Украиной и Россией, — сказал он.

Ранее президент Соединенных Штатов назвал украино-российский кризис «крупным конфликтом личностей». Он заявил, что Вашингтон вносит свой вклад в разрешение ситуации и намерен завершить и его тоже.

До этого политолог Павел Дубравский заявил, что Трамп смог продвинуть позицию России на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС после переговоров на Аляске. По его словам, в Киеве после этого заговорили о готовности к диалогу с Москвой по вопросу территорий.

Тем временем политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп стремится достичь соглашения с Россией, чтобы предотвратить ее сближение с Китаем. Он подчеркнул, что у американского лидера нет альтернативы, поэтому Вашингтон пытается сделать Москву своим партнером.

США
Украина
Дональд Трамп
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Встают в позу»: Трамп высказался о нелегитимности Зеленского
Дочь Борисовой увеличила попу и грудь. Кто еще из звезд рано делал пластику
В Госдуме предрекли очередное подорожание бензина
27 августа — Михей Тиховей: к чему кричат утки и восходит красное солнце
В Дагестане произошло сильное землетрясение
Груши в пряном сиропе с апельсином
Трамп заявил о планах вернуть древнюю карательную практику в США
«Взрыв и пожар»: беспилотник ВСУ рухнул на жилой дом в Ростове-на-Дону
Трамп понадеялся на «очень быстрое» урегулирование двух важных вопросов
Павел Абрамов ушел с поста замглавы Росмолодежи
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 августа 2025 года
Груши карамельные с бальзамиком и розмарином
Чудо-ракета «Циркон» уничтожила базу наемников ВСУ. Она круче «Орешника»?
Готовлю чатни из яблок! Идеальный соус к мясу и сырам
SHOT сообщил, что в центре Ростова-на-Дону начался пожар из-за атаки БПЛА
Трамп обвинил Зеленского в затягивании мирного урегулирования конфликта
ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
Хрустим батоном с невероятной икрой из баклажанов с орехами! Готовим вместе
Хреновина «Драгунская» с кислым яблоком — пикантно!
Готовлю аджику из тыквы и моркови! Витаминная бомба на зиму
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.