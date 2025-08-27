Трамп понадеялся на «очень быстрое» урегулирование двух важных вопросов Трамп выразил надежду, что вопросы Украины и сектора Газа быстро урегулируются

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации в секторе Газа, а также конфликта на Украине. Так он ответил на вопросы журналистов во время заседания президентского кабинета в Белом доме.

Надеюсь, что мы очень быстро решим вопросы, связанные с Газой, а также с Украиной и Россией, — сказал он.

Ранее президент Соединенных Штатов назвал украино-российский кризис «крупным конфликтом личностей». Он заявил, что Вашингтон вносит свой вклад в разрешение ситуации и намерен завершить и его тоже.

До этого политолог Павел Дубравский заявил, что Трамп смог продвинуть позицию России на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС после переговоров на Аляске. По его словам, в Киеве после этого заговорили о готовности к диалогу с Москвой по вопросу территорий.

Тем временем политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп стремится достичь соглашения с Россией, чтобы предотвратить ее сближение с Китаем. Он подчеркнул, что у американского лидера нет альтернативы, поэтому Вашингтон пытается сделать Москву своим партнером.