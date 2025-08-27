День знаний — 2025
27 августа 2025 в 21:55

Кравцов назвал два обязательных предмета ЕГЭ в 2026 году

Кравцов: ЕГЭ по истории не станет обязательным в 2026 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поступающим в гуманитарные вузы в 2026 году не нужно будет сдавать ЕГЭ по истории в обязательном порядке, заявил в эфире канала «Россия 1» министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Основными для сдачи останутся два предмета: русский язык и математика.

В наступающем учебном году [будет] два обязательных экзамена: по русскому языку и по математике. Остальные экзамены — по выбору. Сегодня прорабатывается вопрос, чтобы в перспективе, не в наступающем учебном году, вместо обществознания школьники сдавали историю, — подчеркнул Кравцов.

Ранее появилась информация о масштабной трансформации системы единого государственного экзамена. С 2026 года содержание экзаменационных заданий будет строго соответствовать федеральной школьной программе.

Также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с нового года организаторы намерены допускать родителей в пункты сдачи ЕГЭ. Как отмечено в официальном сообщении, это позволит им «контролировать соблюдение комфортных условий для экзаменуемых и защищать права выпускников».

ЕГЭ
Сергей Кравцов
история
предметы
