Бегство ВСУ после прорыва ВС России в ЛНР

ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыловые районы после прорыва РФ в Серебрянском лесничестве, заявил командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Шрам. Осталась лишь тероборона, которая состоит из мобилизованных, отметил он.

По словам военного, батальон Signum считается одним из самых эффективных подразделений БПЛА ВСУ. Однако они сразу отступили, так же как и 63-я бригада ВСУ.

Наемники ВСУ из Колумбии признались в преступлениях

Два наемника из Колумбии признали свою вину по делу об участии в боевых действиях против РФ в составе подразделений Украины, говорится в судебных документах. Уточняется, что Мосгорсуд продлил заключение под стражей военнослужащих до 26 ноября.

Мужчины, как подчеркивается в статье, обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Все они родом из города Попаян в Колумбии.

Истинная цель флагов РФ и США на трофейном БТР М113

Экипаж трофейного американского БТР М113 установил на транспортное средство флаги РФ и США для того, чтобы позлить врага, сообщил боец с позывным Скутер. Военнослужащий отметил, что на тот момент их переполняли эмоции. Он также признался, что испытал «звездную» болезнь после того, как видео разошлось в Сети. Сам он узнал об этом от родной тети.

Речь идет о трофейном американском бронетранспортере М113 с флагами России и США. Утверждалось, что российские танкисты починили технику и теперь используют ее против ВСУ. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

ВСУ внушали похищенным курянам, что они никому не нужны

Возвращенные с Украины жители Курской области рассказали, что там их плохо кормили и постоянно внушали, что в России они никому не нужны, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, россияне не поддались на провокации и верили, что их обязательно заберут.

Врио губернатора добавил, что сейчас гражданам помогают соцработники. Они помогут возвращенным россиянам получить все положенные выплаты и сертификаты, а желающих отправят восстанавливаться в санаторий.

Атака беспилотников на Ленобласть

Более 10 БПЛА уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Конкретное число дронов он не уточнил. Инцидент произошел утром во вторник, 26 августа. Разрушений не зафиксировано, написал Дрозденко.

Курскую область продолжают разминировать

В Курской области саперы полностью разминировали 59 населенных пунктов, сообщила пресс-служба регионального правительства. В настоящее время работы по обнаружению боеприпасов продолжаются еще в 19 населенных пунктах.

В администрации области отметили, что за прошедшую неделю в регионе выявлено 13 149 взрывоопасных предметов. В целом саперы разминировали 81 833 га территории.

