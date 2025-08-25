Огневой мешок для ВСУ и плюшевая бомба: новости СВО на вечер 25 августа

ВСУ попали в огневой мешок, но продолжают атаковать исподтишка, используя аэростаты и дроны со взрывчаткой. Тем временем российские войска продвигаются в Днепропетровской области и вплотную подошли к Константиновке в ДНР. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Запорожское освобождено — дела у ВСУ все хуже

Российские бойцы освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, успешную операцию провели военнослужащие группировки войск «Восток». Там отметили, что населенный пункт был одним из опорных узлов обороны ВСУ. Таким образом, ВС РФ улучшили тактическое положение на данном участке и лишили противника еще одного опорного узла обороны.

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, после установления контроля над селом военнослужащие ВСУ в Камышевахе оказались в огневом мешке: «Освобождением Запорожского группировка войск „Восток“ берет в огневой мешок вооруженные формирования Украины в Камышевахе».

Сотни тел военнослужащих ВСУ обнаружили российские бойцы в другом населенном пункте Днепропетровской области — селе Новогеоргиевка. По словам заместителя командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Степа, они были массово сброшены противником в окопы перед отступлением. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

«Очень часто и в очень больших количествах попадались, сотнями», — сказал военнослужащий.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что продвижение ВС РФ в Днепропетровской области усложняет переброску резервов ВСУ. Речь идет о подразделениях в Славянско-Краматорской агломерации и Павлограде.

«Мы фактически выходим на перерезание коммуникаций. Это самое главное, потому что из Днепропетровской области в основном идет пополнение группировок ВСУ, которые находятся сейчас в Славянско-Краматорской агломерации и Павлограде. Поэтому задача — перерезать коммуникации, лишить поставок оружия, топлива и всего остального. Этот вопрос сейчас решается, дело вроде бы пошло», — сказал Дандыкин.

Он подчеркнул, что украинским войскам потребуется передислоцировать резервы в район Днепра, поскольку там нет подготовленной линии обороны. Как пояснил эксперт, этот регион также играет ключевую роль для продвижения в сторону Запорожской области и формирования буферной зоны у границ ДНР.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бои на окраине Константиновки

Тем временем в ДНР подразделения ВС России заходят на окраины города Константиновки. Глава республики Денис Пушилин напомнил, что ранее были освобождены Александро-Шультино, Владимировка, Катериновка и Клебан-Бык. Освобождение Константиновки имеет стратегически важное значение для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск и освобождения всего Донбасса.

«Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки», — сказал Пушилин.

Аэростат ВСУ в Брянской области

Днем 25 августа в Брянской области российские ПВО сбили мобильный аэростат ВСУ, оснащенный взрывчаткой. На кадрах в Telegram-канале «РаZвед_ДоZор» видно белое полотно аэростата с прикрепленным черным кейсом и белым передатчиком. По данным канала, это может быть модель 12М3, способная находиться в воздухе неделями. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Подобные устройства применяются для ретрансляции сигналов FPV-дронов, связи с разведгруппами, а также радиоэлектронной разведки. Стоимость одного такого аэростата превышает 1 млн рублей.

В Харьковской области ВСУ при помощи БПЛА скинули плюшевую игрушку со взрывчаткой. По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, украинские бойцы оставили «сюрприз» в селе Граково.

«К счастью, подозрительный предмет в центральной части населенного пункта вовремя обнаружили местные жители и сообщили бойцам российской армии. Мина, подло доставленная противником в тыловой район нашей территории, была обезврежена», — сообщил Ганчев.

