Украинские военные попали в новый огневой мешок в ДНР Кимаковский: ВСУ попали в огневой мешок в лесах под Кременной

Группировка Вооруженных сил Украины в Кременском лесу оказалась в огневом мешке, сообщил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, шансов выйти из леса у украинских военных практически нет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В лесах Кременной вооруженные формирования Украины оказались в плотном огневом мешке. Это место стало для них ловушкой, — сказал Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР сообщал, что в районе населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике в оперативное окружение попала бригада украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, российские войска установили полный огневой контроль над противником. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого в силовых структурах РФ сообщили, что российские войска фактически разгромили 53-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины в ходе боев в Серебрянском лесу в Донецкой Народной Республике. По информации источника, личный состав подразделения почти уничтожен, большая часть тел военнослужащих осталась на этом участке фронта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.