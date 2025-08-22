Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 09:19

Украинские военные попали в новый огневой мешок в ДНР

Кимаковский: ВСУ попали в огневой мешок в лесах под Кременной

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Группировка Вооруженных сил Украины в Кременском лесу оказалась в огневом мешке, сообщил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, шансов выйти из леса у украинских военных практически нет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В лесах Кременной вооруженные формирования Украины оказались в плотном огневом мешке. Это место стало для них ловушкой, — сказал Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР сообщал, что в районе населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике в оперативное окружение попала бригада украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, российские войска установили полный огневой контроль над противником. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого в силовых структурах РФ сообщили, что российские войска фактически разгромили 53-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины в ходе боев в Серебрянском лесу в Донецкой Народной Республике. По информации источника, личный состав подразделения почти уничтожен, большая часть тел военнослужащих осталась на этом участке фронта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ДНР
СВО
спецоперация
Игорь Кимаковский
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с уничтожением пехоты ВСУ на границе России
Инфекционист объяснила устойчивость одной бактерии
Российский кинокритики сменил гражданство
Туристы сбежали из Пицунды после обеда в столовой времен СССР
Эксперты начали обследование домов Камчатки после землетрясения
Физик предложил силовикам «дуэль» после задержания на месторождении урана
Супругов-спортсменов отстранили от соревнований из-за одного решения
Теряетесь в рецептах? Выбирайте свой идеальный вариант яблочного повидла!
Родителям дали советы, как обезопасить детей от мошенников
В России резко подорожали сборы ребенка в школу
Политолог высказался о приглашении России в НАТО
ФАБ-3000 «размазала» штаб бригады ВСУ с двумя наградами от Зеленского
Полицейские устроили погоню со стрельбой за тремя подростками на «Приоре»
В ДНР задержали причастных к подрывам автомобилей чиновников агентов Киева
Политолог объяснил, почему детей мигрантов надо учить в школах
В Израиле сообщили о важном решении по ХАМАС и сектору Газа
В Европе нашли способ «купить» Трампа и поменять его мнение по Украине
Депутат рассказал, почему релокантам не место в госорганах
Киев уличили в превращении своих посольств в Африке в оружейные базы
Школьникам разрешили нарушить запрет на телефоны в некоторых случаях
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.