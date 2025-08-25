Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 14:05

Икона смерти, налет на Москву, три года в плену: ВСУ атакуют РФ 25 августа

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В Крыму задержали гражданку РФ, которая пыталась пронести бомбу в здание ФСБ под видом иконы. Пожар произошел в районе Курской АЭС из-за падения БПЛА противника. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Два десятка украинских БПЛА за ночь атаковали территории РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на шесть регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 21 дрон.

По данным ведомства, семь беспилотников были подавлены над Смоленской областью, шесть — над Брянской и по три — над Орловской и Московской областями. Еще по одной воздушной цели было ликвидировано над Калужской и Тверской областями.

Утром 25 августа противник продолжил удары по территории РФ. Как заявили в Минобороны, силы ПВО уничтожили два летательных аппарата над Курской областью.

Два дрона ВСУ пытались атаковать Москву

Два из трех сбитых над Подмосковьем дронов направлялись в сторону столицы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сведений о повреждениях или пострадавших не поступало. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в Telegram-канале.

На Курской АЭС вспыхнул пожар после атаки украинского БПЛА

24 августа был зафиксирован прилет БПЛА ВСУ в районе Курской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе станции. Отмечается, что обломки сбитого дрона рухнули на трансформатор внутренних нужд объекта. Блок № 3 был разгружен на 50%. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«Контроль за радиационной обстановкой в Курской области. В результате атаки БПЛА произошел пожар и был поврежден трансформатор на Курской АЭС. <…> По результатам измерений превышений гигиенических нормативов не установлено», — отметили в Роспотребнадзоре.

Россиянка попыталась доставить икону с бомбой к зданию ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Волгоградской области, которая доставила бомбу к КПП здания управления ведомства по Крыму и Севастополю, сообщает Центр общественных связей спецслужбы. Взрывное устройство было замаскировано под православную икону.

Установлено, что украинские злоумышленники обманом вовлекли 54-летнюю россиянку в террористическую деятельность. Они связались с женщиной через мессенджер Telegram и обещали вернуть денежные средства, похищенные у нее ранее в результате телефонного мошенничества.

Украинский куратор дал женщине указание прибыть в Крым. Приехав на полуостров, она получила от курьера православную икону. Внутри нее преступники спрятали самодельное взрывное устройство (СВУ).

В ходе досмотра сотрудники безопасности нашли и обезвредили в иконе фугасное СВУ. Эксперты оценили его мощность в один килограмм в тротиловом эквиваленте.

Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 45 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 77 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены два многоквартирных и восемь частных домов, сельхозпредприятие, объекты связи и водоснабжения, сельхозтехника, автобус, КамАЗ и «Газель», 18 легковых автомобилей, а также храм Покрова Пресвятой Богородицы в Репяховке.

По словам губернатора, пострадали пять человек. Еще один мужчина получил ранения в результате обстрела Шебекино утром 25 августа. Его состояние оценивается как тяжелое.

«Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в Telegram-канале.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

ВСУ уничтожили половину машин скорой помощи на Херсонщине

Украинские войска уничтожили порядка половины машин скорой помощи, работавших в Херсонской области, заявил ТАСС глава региона Владимир Сальдо.

«У нас было 55 карет скорой помощи, половина разбита. 27 попали под удары», — сказал Сальдо.

Он уточнил, что сейчас власти ждут поставку новых автомобилей. Губернатор не исключил, что на транспортные средства будут установлены дополнительные средства защиты.

Российский военнослужащий провел в украинском плену три года

Накануне стало известно, что Россия и Украина провели обмен пленными в формате «146 на 146». Как сообщило Минобороны РФ, в числе освобожденных восемь гражданских из Курской области. Сейчас жители российского приграничья находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Среди возвращенных, в частности, оказался российский военнослужащий, который провел в плену противника три года. До отправки на СВО он работал электриком в Санкт-Петербурге. Дома его ждут мать и дочь.

«Еще не понял, как себя чувствую, потому что три года был в плену. Я не верю до сих пор, что это случилось», — сказал он.

В ДНР оценили последствия украинских атак на регион

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 25 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты обстреливали населенные пункты на Горловском направлении, выпустив 25 боеприпасов. Повреждений жилых домов или инфраструктурных объектов не было зафиксировано. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

