25 августа 2025 в 05:44

Два дрона пытались атаковать Москву

Собянин: два БПЛА сбиты над Москвой

В Москве сбили два беспилотника заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, по данному факту принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — указал Собянин.

Ранним утром 24 августа губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о четырех сбитых БПЛА над регионом. Позже он добавил, что ПВО уничтожила еще 10 беспилотников. При падении обломков дронов на нефтетерминале случился пожар. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне, 23 августа, ПВО в Санкт-Петербурге сбили дроны над Пушкинским и Красносельским районами. При нейтрализации беспилотника были выбиты два окна в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе. Как информировал вице-губернатор города Евгений Разумишкин, конструкции дома не пострадали, собственники получат компенсацию.

