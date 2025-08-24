«Не верю до сих пор»: боец вернулся домой спустя три года украинского плена

«Не верю до сих пор»: боец вернулся домой спустя три года украинского плена RT: военнослужащий три года был в плену ВСУ и вернулся в РФ в рамках обмена

Российский военнослужащий, который три года находился в плену ВСУ, вернулся в Россию в рамках обмена. В беседе с RT боец рассказал, что до отправки на СВО он работал электриком в Санкт-Петербурге. Летом 2022 года мужчина попал в украинский плен.

Еще не понял, как себя чувствую, потому что три года был в плену. Я не верю до сих пор, что это случилось, — поделился эмоциями россиянин.

Дома его ждут мама и дочка. Другой боец поблагодарил Минобороны и президента России Владимира Путина за свое освобождение, а также подчеркнул, что победа будет за российскими воинами. Мужчина признался, что испытывает неописуемые эмоции.

Очень сильно благодарен за то, что вернули домой, что я смогу продолжить свою жизнь, — подчеркнул военнослужащий.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными в формате «146 на 146». Украинской стороне выдали солдат ВСУ, а с Украины на Родину вернулись российские военнослужащие. Сейчас освобожденные бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

Помимо всего прочего, в РФ вернулись восемь жителей Курской области. Как отметила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, с начала 2025 года курян незаконно удерживали на территории города Сумы. Вскоре их доставят домой.