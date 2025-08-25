Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В ДНР сообщили о боях на окраинах Константиновки

Пушилин: подразделения ВС России вошли на окраины Константиновки

Подразделения ВС России заходят на окраины города Константиновки, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что уже освобожден населенный пункт Клебан-Бык.

Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки, — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщил, что подразделения российской армии продолжают успешно продвигаться к Константиновке в Донецкой Народной Республике. По его словам, в результате активных действий были освобождены населенные пункты Александро-Шультино, Владимировка, Катериновка.

До этого военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что наиболее значительных успехов за прошедшую неделю ВС РФ добились на двух участках фронта на Купянском направлении, это позволило улучшить тактическое положение и создать серьезные проблемы для ВСУ. В частности, Марочко отметил занятие новых рубежей и позиций в лесу Малые Ровны. Этот маневр оказал существенное влияние на логистику противника, поскольку здесь проходили ключевые пути снабжения украинской группировки. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

