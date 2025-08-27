День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 23:49

«Позиция жертвы»: в Чехии заявили, что Украину стали воспринимать иначе

Lidovky: Украина лишается образа жертвы в глазах Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина перестала быть «исключительной жертвой» для Европы, пишет чешское издание Lidovky. По словам авторов материала, Польша уже ступила на путь конфронтации с Украиной.

Украина теряет позицию исключительной жертвы. Жертвы, с которой западные государства поступают гуманно, — сказано в статье.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что Польша будет вынуждена продолжать поддерживать Украину, несмотря на серьезные идеологические разногласия. Он выразил убежденность в том, что дисциплина НАТО для Варшавы важнее исторической памяти.

До этого стало известно, что Украина готова вывести войска из Донбасса в обмен на международные гарантии безопасности, включая поддержку США и военного контингента Европы. Такое решение рассматривается как способ снизить давление со стороны Вашингтона.

До этого выяснилось, что западные страны рассматривают возможность создания на Украине трехуровневой линии обороны в рамках будущего урегулирования конфликта. Согласно информации Financial Times, в глубине украинской территории могут быть размещены европейские силы сдерживания, а с тыла их намерены поддерживать США.

Польша
Украина
Европа
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил, что над Севастополем прогремели взрывы
Российского пловца ищут в Босфоре с помощью гидролокатора
У россиян в Египте блокируют смартфоны: как не лишиться связи на отдыхе
Стрельбу в католической школе в США устроил трансгендер
Приметы на Успение Богородицы 28 августа: сычи, радуга и огурцы
В США раскрыли, почему новая ракета не поможет Зеленскому
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 августа 2025 года
Джек Блэк: биография, Tenacious D и лучшие фильмы
Четвертый ребенок, инвалидное кресло, роман с Буре: как живет Курникова
«Позиция жертвы»: в Чехии заявили, что Украину стали воспринимать иначе
Названо число БПЛА, сбитых над Россией за три часа
Следователи ФРГ установили личности подорвавших «СП»
Гости концерта Кадышевой в Москве устроили давку
Кому и на сколько поднимут пенсии в 2026 году: составили список
Росавиация ограничила работу одного российского аэропорта
Зеленский рассказал о встрече Ермака и Умерова с Уиткоффом в США
Новые ограничения для водителей с 1 сентября: штрафы, госпошлины, запреты
Кравцов назвал два обязательных предмета ЕГЭ в 2026 году
Совет альпинистов оценил шансы спасения Наговицыной
Суд в Москве взыскал с посольства Украины многомиллионный долг
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.