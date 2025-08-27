«Позиция жертвы»: в Чехии заявили, что Украину стали воспринимать иначе Lidovky: Украина лишается образа жертвы в глазах Европы

Украина перестала быть «исключительной жертвой» для Европы, пишет чешское издание Lidovky. По словам авторов материала, Польша уже ступила на путь конфронтации с Украиной.

Украина теряет позицию исключительной жертвы. Жертвы, с которой западные государства поступают гуманно, — сказано в статье.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что Польша будет вынуждена продолжать поддерживать Украину, несмотря на серьезные идеологические разногласия. Он выразил убежденность в том, что дисциплина НАТО для Варшавы важнее исторической памяти.

До этого стало известно, что Украина готова вывести войска из Донбасса в обмен на международные гарантии безопасности, включая поддержку США и военного контингента Европы. Такое решение рассматривается как способ снизить давление со стороны Вашингтона.

До этого выяснилось, что западные страны рассматривают возможность создания на Украине трехуровневой линии обороны в рамках будущего урегулирования конфликта. Согласно информации Financial Times, в глубине украинской территории могут быть размещены европейские силы сдерживания, а с тыла их намерены поддерживать США.