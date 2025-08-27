День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:37

«Это верх манипуляций»: в Польше вспыхнул скандал из-за Украины

В Польше разгорелся скандал из-за закона Навроцкого о помощи украинцам

В Польше обостряется конфликт между правительством Дональда Туска и аппаратом президента Кароля Навроцкого из-за Украины, передает издание «Страна.ua». Спикер главы государства Рафал Лешкевич резко ответил на обвинения министра цифровых технологий Кшиштофа Гавковского в якобы поддержке российских тезисов из-за вето на помощь неработающим беженцам. По его словам, соответствующее заявление следует расценивать как «опасный сигнал» и «проявление невежества и нехватки отзывчивости».

Это верх манипуляций, с которыми вам следует бороться, а не оказывать им содействие, — отметил он.

Ранее сообщалось, что польские пограничники заставили украинцев раздеваться до трусов на границе, чтобы проверить наличие татуировок с нацистской символикой. Уточнялось, что на украинско-польской границе введен усиленный режим досмотра для прибывающих граждан Украины. Также пограничники смотрят содержимое телефонов, их интересуют подписки и мемы.

Польша
Кароль Навроцкий
Украина
скандалы
