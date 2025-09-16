Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 16:10

От Германии собираются потребовать репарации

Politico: президент Польши Навроцкий планирует потребовать от Германии репарации

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI/IMAGO/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе своего визита в Германию потребует выплаты репараций за вторжение и оккупацию Польши во время Второй мировой войны, сообщает издание Politico. Это должно произойти во время встречи польского лидера с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем.

В ходе празднования дня окончания Второй мировой войны Навроцкий заявил, что репарации не станут альтернативой «исторической амнезии». По словам президента республики, Польша как прифронтовое государство и ключевая страна восточного фланга НАТО нуждается в справедливости и правде, а также в ясных отношениях с Германией.

Ранее Навроцкий уже говорил, что Берлин обязан выплатить Варшаве репарации за ущерб, нанесенный в годы нацистской оккупации. По словам польского лидера, это даст странам возможность выстраивать отношения «на фундаменте правды и добрососедства». Он подчеркнул важность этого шага для будущего польско-германских отношений.

В свою очередь сенатор Владимир Джабаров высказал мнение, что польские власти своей агрессивной русофобской политикой и заявлениями рискуют вновь привести страну к потере государственности и разделу. Он отметил, что Варшава всегда занимала недружественную позицию в отношении России и Белоруссии.

репарации
Польша
Германия
Кароль Навроцкий
