Навроцкий напомнил Германии о «долге» со времен Второй мировой войны

Навроцкий напомнил Германии о «долге» со времен Второй мировой войны Навроцкий потребовал от ФРГ репарации Польше за ущерб во Второй мировой войне

Берлин обязан выплатить Варшаве репарации за нанесенный за годы нацистской оккупации ущерб, заявил польский президент Кароль Навроцкий на мемориале Вестерплатте в Гданьске, трансляцию выступления вел телеканал TVP Info. По словам лидера, их выплата даст странам возможность выстраивать отношения «на фундаменте правды и добрососедства».

Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польше как прифронтовому государству нужны справедливость, правда и прозрачные отношения с Германией, ей также нужны репарации немецкого государства, — подчеркнул Навроцкий.

