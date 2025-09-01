Навроцкий напомнил Германии о «долге» со времен Второй мировой войны

Берлин обязан выплатить Варшаве репарации за нанесенный за годы нацистской оккупации ущерб, заявил польский президент Кароль Навроцкий на мемориале Вестерплатте в Гданьске, трансляцию выступления вел телеканал TVP Info. По словам лидера, их выплата даст странам возможность выстраивать отношения «на фундаменте правды и добрососедства».
Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польше как прифронтовому государству нужны справедливость, правда и прозрачные отношения с Германией, ей также нужны репарации немецкого государства, — подчеркнул Навроцкий.
Ранее посол сообщал, что ситуация с безопасностью находящихся в Польше российских дипломатов в последние полтора-два года успокоилась. Он напомнил, что в 2022–2023 годах в Польше были неприятные эпизоды, связанные с «неадекватным поведением протестующих» против СВО.