День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 08:11

Навроцкий напомнил Германии о «долге» со времен Второй мировой войны

Навроцкий потребовал от ФРГ репарации Польше за ущерб во Второй мировой войне

Берлин обязан выплатить Варшаве репарации за нанесенный за годы нацистской оккупации ущерб, заявил польский президент Кароль Навроцкий на мемориале Вестерплатте в Гданьске, трансляцию выступления вел телеканал TVP Info. По словам лидера, их выплата даст странам возможность выстраивать отношения «на фундаменте правды и добрососедства».

Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польше как прифронтовому государству нужны справедливость, правда и прозрачные отношения с Германией, ей также нужны репарации немецкого государства, — подчеркнул Навроцкий.

Ранее посол сообщал, что ситуация с безопасностью находящихся в Польше российских дипломатов в последние полтора-два года успокоилась. Он напомнил, что в 2022–2023 годах в Польше были неприятные эпизоды, связанные с «неадекватным поведением протестующих» против СВО.

Кароль Навроцкий
репарации
Польша
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 200 человек погибли при мощном землетрясении в Афганистане
Навроцкий напомнил Германии о «долге» со времен Второй мировой войны
Глава РФПИ анонсировал новые проекты фонда с двумя азиатскими странами
Хирург назвал самые популярные пластические операции у мужчин
Наемники-сектанты, освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 1 сентября
В РФПИ раскрыли пользу для россиян от интеграции стран ШОС
Путин объяснил, что происходит с евроатлантической моделью мира
Путин раскрыл свои ожидания от итогов встречи с Трампом
В промзоне на Кубани начался пожар из-за БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 сентября: инфографика
Путин назвал два условия урегулирования кризиса на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 сентября
Путин назвал главную причину украинского конфликта
В убийстве принцессы Дианы заподозрили спецслужбы
Путин объяснил причину кризиса на Украине
В Минобороны раскрыли, сколько украинских БПЛА было ликвидировано за ночь
Дмитриев опубликовал фото с ШОС и пошутил над «изоляцией» России
В МИД Венгрии сделали неприятное для ЕС заявление о стратегии по Украине
Психолог развеяла популярный миф о сексе
В Папуа — Новой Гвинее выловили гоголию, которую не видели с 1970 года
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.