День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 10:17

Польша заставила украинцев раздеться до трусов на границе из-за татуировок

Польские пограничники заставили граждан Украины раздеться до трусов на границе

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Польские пограничники заставили украинцев раздеваться до трусов на границе, чтобы проверить наличие татуировок с нацистской символикой, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, на украинско-польской границе введен усиленный режим досмотра для прибывающих граждан Украины. Также пограничники смотрят содержимое телефонов, их интересуют подписки и мемы.

До этого польский президент Кароль Навроцкий призвал лишить украинских националистов права на получение гражданства страны. Помимо этого, лидер считает необходимым продлить срок пребывания на территории Польши для получения гражданства с 3 до 10 лет.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что Польша будет вынуждена продолжать поддерживать Украину, несмотря на серьезные идеологические разногласия. Он выразил убежденность в том, что дисциплина НАТО для Варшавы важнее исторической памяти.

Также стало известно, что Варшава прекратит оплачивать Starlink для Украины из-за вето Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам. При это не уточнялось, до какого срока все уже проплачено. Навроцкий говорил, что утвердит закон, когда из него уберут помощь для неработающих украинцев.

татуировки
Польша
украинцы
границы
нацисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пользователи столкнулись с массовым сбоем в работе Google Meet 27 августа
Школьница скончалась после репетиции к Дню знаний
В Норвегии заявили о тройной опасности нашествия «русской» горбуши
Россиянам подсказали, как справиться с осенней хандрой
В Польше захотели лишать беженцев гражданства из-за дерзкого украинца
Подросток скончался из-за отказа в госпитализации
В Якутии мать лишили детей за «поминальную стопку» по погибшему на СВО
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 августа
Мужчина заманил ребенка мороженым и изнасиловал в лесополосе
Друг Николая Дроздова ответил на слухи о бросивших телеведущего дочерях
Копенгаген высказал претензии дипломату США из-за притязаний на Гренландию
Стало известно, когда увеличится размер социальных пенсий
Беспилотник ВСУ атаковал утром один из российских регионов
В четырех регионах Украины повреждена энергетическая инфраструктура
Ушел из жизни олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин
Полиция задержала 30 мигрантов из Янино по делу о массовой драке
Шнуров отказался помогать бойцам СВО
Мать пропавшего Свечникова сообщила о проблемах при заплыве
В Петербурге возбудили дело после обстрела детского сада
«Финальная стадия»: назван неутешительный прогноз о состоянии Брюса Уиллиса
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.