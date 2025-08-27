Польша заставила украинцев раздеться до трусов на границе из-за татуировок Польские пограничники заставили граждан Украины раздеться до трусов на границе

Польские пограничники заставили украинцев раздеваться до трусов на границе, чтобы проверить наличие татуировок с нацистской символикой, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, на украинско-польской границе введен усиленный режим досмотра для прибывающих граждан Украины. Также пограничники смотрят содержимое телефонов, их интересуют подписки и мемы.

До этого польский президент Кароль Навроцкий призвал лишить украинских националистов права на получение гражданства страны. Помимо этого, лидер считает необходимым продлить срок пребывания на территории Польши для получения гражданства с 3 до 10 лет.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что Польша будет вынуждена продолжать поддерживать Украину, несмотря на серьезные идеологические разногласия. Он выразил убежденность в том, что дисциплина НАТО для Варшавы важнее исторической памяти.

Также стало известно, что Варшава прекратит оплачивать Starlink для Украины из-за вето Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам. При это не уточнялось, до какого срока все уже проплачено. Навроцкий говорил, что утвердит закон, когда из него уберут помощь для неработающих украинцев.