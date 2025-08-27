«От Наполеона до Гитлера»: в ЕС напомнили о суровых уроках войн против РФ Вице-премьер Италии Сальвини: в прошлом войны против России плохо заканчивались

Европейским лидерам не стоит забывать, что в прошлом войны против России не приносили ничего хорошего, заявил вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини в разговоре с порталом sussidiario.net. По его словам, он отстаивает взвешенную и мудрую позицию, в отличие от других правительств ЕС и некоторых руководителей в Брюсселе, которые упорно настаивают на увеличении числа вооружений.

Следует прислушаться к папе [римскому] Льву [XIV] и вложить силы в дипломатию, вместо того чтобы размышлять о маловероятных войнах против России, которые в прошлом — от Наполеона до Гитлера — не принесли ничего хорошего, — отметил Сальвини.

Ранее лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо заявил, что идея французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских военных на Украину продолжает вызывать жесткую критику. Он назвал эту инициативу абсолютно безумной. По словам политика, Макрон сталкивается с полным неприятием своей позиции как внутри страны, так и на международной арене.