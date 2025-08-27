В деле о подрывах «Северных потоков» «засветились» украинские спецслужбы ARD: подозреваемые в подрывах «Северных потоков» имели связи с СБУ

Некоторые члены экипажа яхты «Андромеда», предположительно, использованной при подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», имели связи с СБУ и военными, сообщает телеканал ARD со ссылкой на расследование изданий Die Zeit и Süddeutsche Zeitung. Это усиливает подозрения, что диверсантов могла поддерживать Украина.

Так, например, подозреваемые перемещались по Польше с украинскими паспортами, но под вымышленными именами. Летом один из них был вывезен в Киев на автомобиле военного атташе, предположительно, чтобы избежать ареста.

При этом следователи подчеркивают, что доказательств причастности официальных властей нет и диверсия могла быть выполнена наемниками по поручению третьих лиц. Отмечается также, что некоторые обвиняемые тесно связаны с украинским государством и открыто демонстрируют патриотизм.

Это предположение подтверждает поведение гражданина Украины Сергея К., задержанного в Италии. Он показал жест, который используют в Вооруженных силах Украины. У мужчина два украинских паспорта. Кроме того, у следователей есть доказательства того, что ранее он работал на украинские спецслужбы.

Ранее стало известно, что он возглавлял операцию. В Европейском ордере на арест сказано, что задержанный координировал действия диверсантов и контролировал все этапы. Согласно документу, Кузнецов лично установил не менее четырех взрывных устройств с таймерами на глубине около 70–80 метров в районе датского острова Борнхольм.