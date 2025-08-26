На Западе вынашивают планы в отношении Украины и Зеленского

Новое расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» связано с планом западных стран по смене власти на Украине, пишет каирский исследователь Ахмед Адель в статье для InfoBRICS. По мнению автора, истинной целью является устранение Владимира Зеленского с поста президента страны.

Начало расследования служит более масштабной политической цели — лишения Зеленского власти, — сказано в материале.

Адель предполагает, что западные страны могут стремиться к замене украинского лидера для возобновления переговорного процесса с Россией. Текущее украинское законодательство запрещает официальным лицам вести любые переговоры с Москвой.

Диверсии на газотранспортных магистралях «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Европейские страны, включая Германию, Данию и Швецию, не исключили версию преднамеренного подрыва.

Оператор Nord Stream AG констатировал беспрецедентный характер разрушений подводной инфраструктуры. Российская Генеральная прокуратура возбудила дело об акте международного терроризма по факту взрывов.

Ранее газета Il Fatto Quotidiano сообщила, что задержанный в Италии украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков», был оставлен судом под стражей из-за угрозы бегства. По информации издания, суд счел эту меру пресечения единственно возможной.