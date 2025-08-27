День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 20:50

Стало известно, что может повлиять на развитие аритмии

ESC: возраст и низкий уровень подготовки могут спровоцировать развитие аритмии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С возрастом и при низкой физической активности повышается вероятность скрытых нарушений сердечного ритма, которые могут указывать на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили исследователи Медицинского центра имени Хаима Шиба на Конгрессе Европейского общества кардиологов 2025 года в Мадриде. В исследовании приняли участие 1151 здоровый человек, возраст которых находился в диапазоне от 40 до 65 лет. Средний возраст участников составил 52 года.

Ученые, проведя нагрузочные тесты и суточный ЭКГ-мониторинг, обнаружили, что у людей с низким уровнем аэробной выносливости значительно чаще возникают предсердные аритмии. В частности, у них чаще наблюдаются наджелудочковая тахикардия и фибрилляция предсердий.

Исследование выявило, что вероятность возникновения аритмии увеличивается на 9% ежегодно для предсердных форм и на 4% — для желудочковых. При этом недостаток физической активности сам по себе является значимым фактором риска.

Авторы исследования акцентируют внимание на том, что систематические аэробные упражнения могут служить защитным фактором и уменьшать риск развития аритмии. По мнению специалистов, после достижения 50-летнего возраста рекомендуется регулярно проходить обследования для раннего выявления нарушений сердечного ритма. Это помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург предупредил о рисках злоупотребления сахаром и солью. Выяснилось, что избыточное потребление этих продуктов может привести к серьезным заболеваниям, включая ожирение, диабет, артериальную гипертонию и даже онкологические заболевания.

ученые
аритмия
здоровье
нагрузки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский рассказал о встрече Ермака и Умерова с Уиткоффом в США
Новые ограничения для водителей с 1 сентября: штрафы, госпошлины, запреты
Кравцов назвал два обязательных предмета ЕГЭ в 2026 году
Совет альпинистов оценил шансы спасения Наговицыной
Суд в Москве взыскал с посольства Украины многомиллионный долг
Кравцов рассказал о нюансах внедрения мессенджера MAX в систему образования
В Роскосмосе высказались об увольнении главы корпорации «Энергия»
Тигр перехитрил рыбаков в Приморье
Отечественную систему образования сравнили со сферой услуг
В США рассказали, как СВО повлияла на ядерный потенциал России
Трамп потребовал наказать Сороса и его клан за преступления против США
На Украине заговорили о мобилизации 18-летних юношей
Прилучный тремя словами поздравил Муцениеце со свадьбой
Девочка-проститутка и три трупа: история загадочного убийства на Аляске
В деле о подрывах «Северных потоков» «засветились» украинские спецслужбы
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче Кубка России
Стало известно, что может повлиять на развитие аритмии
Хуситы нанесли мощный ракетный удар по аэропорту в Тель-Авиве
Женщина залезла на незнакомца во время романтического ужина с женой
Моди забанил Трампа, едет к Си. Пошлины США толкают Дели в объятия РФ и КНР
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.