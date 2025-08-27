Стало известно, что может повлиять на развитие аритмии ESC: возраст и низкий уровень подготовки могут спровоцировать развитие аритмии

С возрастом и при низкой физической активности повышается вероятность скрытых нарушений сердечного ритма, которые могут указывать на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили исследователи Медицинского центра имени Хаима Шиба на Конгрессе Европейского общества кардиологов 2025 года в Мадриде. В исследовании приняли участие 1151 здоровый человек, возраст которых находился в диапазоне от 40 до 65 лет. Средний возраст участников составил 52 года.

Ученые, проведя нагрузочные тесты и суточный ЭКГ-мониторинг, обнаружили, что у людей с низким уровнем аэробной выносливости значительно чаще возникают предсердные аритмии. В частности, у них чаще наблюдаются наджелудочковая тахикардия и фибрилляция предсердий.

Исследование выявило, что вероятность возникновения аритмии увеличивается на 9% ежегодно для предсердных форм и на 4% — для желудочковых. При этом недостаток физической активности сам по себе является значимым фактором риска.

Авторы исследования акцентируют внимание на том, что систематические аэробные упражнения могут служить защитным фактором и уменьшать риск развития аритмии. По мнению специалистов, после достижения 50-летнего возраста рекомендуется регулярно проходить обследования для раннего выявления нарушений сердечного ритма. Это помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург предупредил о рисках злоупотребления сахаром и солью. Выяснилось, что избыточное потребление этих продуктов может привести к серьезным заболеваниям, включая ожирение, диабет, артериальную гипертонию и даже онкологические заболевания.