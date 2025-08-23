Названа опасная болезнь-невидимка, которую легко пропустить

Коварство аритмии заключается в ее способности протекать скрытно, заявил Lenta.ru кардиолог Азамат Баймуканов. Он предупредил, что отсутствие симптомов не означает отсутствия проблем с сердцем.

По словам специалиста, до 30% случаев нарушения ритма сердца не имеют выраженных симптомов. Человек может годами не ощущать сбоев или считать их нормой, особенно при фибрилляции предсердий. Эта форма патологии крайне опасна: она в пять раз увеличивает риск инсульта, в три — сердечной недостаточности и в два — смертности от болезней сердца.

Лучший способ избежать тяжелых последствий — это незамедлительно посещать врача в случае, если у вас есть жалобы на здоровье, а также регулярно проходить диспансеризацию, если таких жалоб нет, — посоветовал Баймуканов.

Особенно внимательными к здоровью сердца следует быть людям с диабетом, гипертонией и апноэ сна. Также в зоне риска находятся те, кто пренебрегают правильным питанием и злоупотребляют вредными привычками.

Ранее кардиолог Мария Матвеева заявила, что употребление крепкого черного чая может быть вредным для гипертоников, так как напиток в большом количестве плохо влияет на сердечно-сосудистую систему организма. По ее словам, это происходит из-за содержания кофеина.