27 августа 2025 в 21:45

Суд в Москве взыскал с посольства Украины многомиллионный долг

Суд обязал украинское посольство заплатить 40 млн рублей за воду и отопление

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы вынес решение, согласно которому посольство Украины обязано выплатить более 40 млн рублей в счет погашения задолженности за тепло и горячую воду, передает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. В июле 2023 года ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК), контролируемое «Газпромом», подало первый иск.

Арбитражный суд вынес решение в пользу компании, обязав ответчика выплатить около 16 млн рублей. Эта сумма предназначена для погашения задолженности и начисленных пеней по двум договорам, заключенным в 2009 году и касающимся предоставления тепла и горячей воды. Долг возник в период с февраля 2022 года по март 2023 года.

После этого МОЭК продолжала подавать иски за последующие промежутки времени, и все они были признаны судом. На данный момент рассмотрено и полностью удовлетворено 12 исковых заявлений. В июле был подан еще один иск на сумму свыше 3,6 млн рублей, который пока не принят к рассмотрению.

Ранее Московский суд вынес решение о наложении штрафов на Wikipedia и Google за нарушения, связанные с ограничением доступа к информации. Wikipedia должна выплатить 6 млн рублей, а Google — 7 млн рублей.

Москва
посольства
Украина
иски
задолженности
