06 ноября 2025 в 08:08

Три российских аэропорта «разблокированы» для самолетов

Ограничения сняты в аэропортах Краснодара, Владикавказа и Грозного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения сняты в аэропортах Краснодара, Владикавказа и Грозного, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Грозный.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 09:00 мск. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко уточнил, что запрет на полеты вводили для обеспечения их безопасности.

До этого не менее 15 пассажиров Airbus 320 доставили в больницу. Самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку в США после попадания в зону сильной турбулентности. Инцидент произошел с самолетом, который выполнял рейс из мексиканского Канкуна в Ньюарк, штат Нью-Джерси.

