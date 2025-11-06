Три российских аэропорта «разблокированы» для самолетов Ограничения сняты в аэропортах Краснодара, Владикавказа и Грозного

Ограничения сняты в аэропортах Краснодара, Владикавказа и Грозного, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Грозный.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 09:00 мск. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко уточнил, что запрет на полеты вводили для обеспечения их безопасности.

