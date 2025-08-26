День знаний — 2025
Московский суд выписал многомиллионные штрафы для Wikipedia и Google

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд Москвы обязал Wikipedia и Google выплатить штрафы за нарушения при ограничении доступа к информации. Wikipedia должна заплатить 6 млн рублей, а Google — 7 млн рублей, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Гугл ЛЛС (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.49 КоАП РФ, — отметили в суде.

Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил требование прокуратуры о блокировке трех Telegram-каналов, предлагавших услуги краткосрочной аренды банковских карт. Решение было принято в связи с противозаконным характером подобной деятельности. В настоящее время доступ к указанным ресурсам уже ограничен.

Также депутат Госдумы Артем Кирьянов рекомендовал россиянам активнее использовать отечественные аналоги западных поисковых систем. Поводом стало расследование в Индии о возможной причастности Google к отмыванию денег через рекламу запрещенных приложений для ставок. Эксперты РОЦИТ поддержали эту позицию, подчеркнув преимущества российских аналогов.

