Россиянам предложили перейти на альтернативы Google

Депутаты Госдумы рекомендовали россиянам активнее использовать отечественные аналоги западных поисковых систем, сообщили «Газете.Ru» в комитете палаты по экономической политике. Поводом стало расследование в Индии о возможной причастности Google к отмыванию денег через рекламу запрещенных приложений для ставок.

Реклама — основной источник дохода Google. А деньги, как говорится, не пахнут. В случае компании такого масштаба защитить пользователя может только государство, и замечу, что Россия делает это наиболее мягким способом — предоставляет альтернативу, — заявил замглавы комитета Артем Кирьянов.

Эксперты РОЦИТ поддержали эту позицию, подчеркнув преимущества российских аналогов. По словам аналитика Ильи Гогуа, Google представляет собой «по сути просто очень большое рекламное агентство». Он подчеркнул, что преступники готовы платить, поскольку количество полученных денег зависит от масштабов охвата схемы. Эксперт добавил, что в РФ Google не запрещен, и пока использование его сервисов является добровольным, но отечественные альтернативы уже существуют.

Ранее сообщалось, что разработчик национального мессенджера МАХ VK и «Сбер» приступили к внедрению в приложение технологий антифрода. Технология призвана обеспечить надежную защиту пользователей от мошенничества.

Прежде губернатор Александр Беглов заявил, что Санкт-Петербург станет первым городом, использующим мессенджер МАХ для работы местных служб. По его словам, пилотный запуск уже состоялся и в приложении появились аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и информационно-справочной службы 122.