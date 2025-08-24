Суд Москвы запретил три Telegram-канала Суд запретил Telegram-каналы с объявлениями краткосрочной аренды банковских карт

Симоновский суд Москвы удовлетворил требование прокуратуры о блокировке трех Telegram-каналов, предлагавших услуги краткосрочной аренды банковских карт, пишет ТАСС. Решение было принято в связи с противозаконным характером подобной деятельности.

В настоящее время доступ к указанным ресурсам уже ограничен. В материалах дела отмечалось, что ресурсы находились в свободном доступе и были ориентированы на русскоязычную аудиторию.

Административный иск удовлетворить. Признать информацию, размещенную на страницах Telegram-каналов <...>, запрещенной к распространению на территории РФ, — указано в сообщении.

Подобные услуги создают условия для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, что стало основанием для принятия мер. Ресурсы предлагали аренду банковских карт третьих лиц без каких-либо ограничений доступа. Суд подчеркнул, что такая деятельность препятствует эффективной борьбе с финансовыми преступлениями.

