24 августа 2025 в 07:22

Суд Москвы запретил три Telegram-канала

Суд запретил Telegram-каналы с объявлениями краткосрочной аренды банковских карт

Симоновский суд Москвы удовлетворил требование прокуратуры о блокировке трех Telegram-каналов, предлагавших услуги краткосрочной аренды банковских карт, пишет ТАСС. Решение было принято в связи с противозаконным характером подобной деятельности.

В настоящее время доступ к указанным ресурсам уже ограничен. В материалах дела отмечалось, что ресурсы находились в свободном доступе и были ориентированы на русскоязычную аудиторию.

Административный иск удовлетворить. Признать информацию, размещенную на страницах Telegram-каналов <...>, запрещенной к распространению на территории РФ, — указано в сообщении.

Подобные услуги создают условия для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, что стало основанием для принятия мер. Ресурсы предлагали аренду банковских карт третьих лиц без каких-либо ограничений доступа. Суд подчеркнул, что такая деятельность препятствует эффективной борьбе с финансовыми преступлениями.

Ранее сотрудники правоохранительных органов предупредили о новой схеме телефонного мошенничества с использованием приложения Google Meet. Злоумышленники активно переключились на этот сервис после ограничения голосовых вызовов через иностранные мессенджеры.

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
