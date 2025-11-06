Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 08:20

Овечкин описал эмоции от поставленного им рекорда НХЛ

Овечкин назвал 900-ю шайбу в своей карьере особенной

Александр Овечкин

Российский хоккеист из клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг уникальной отметки в своей карьере, забросив 900 шайб, юбилейную он назвал особенной, передает Associated Press. Юбилейное достижение покорилось ему в игре с командой «Сент-Луис Блюз» (6:1). Нападающий стал первым в истории НХЛ игроком, который установил этот рекорд.

Конечно, это огромная цифра, никто никогда не достигал ее в истории НХЛ, быть первым игроком, сделавшим это, — особенный момент, — сказал спортсмен.

По мнению Овечкина, было «очень здорово», что это произошло на домашней площадке, при участии болельщиков и семьи. В прошлом сезоне Овечкин уже стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя многолетний рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Ранее Овечкин после серии из четырех поражений команды подряд заявил, что игра его клуба — «отстой». Это прозвучало после проигрыша от «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист пообещал, что «Кэпиталз» постарается во всем разобраться.

